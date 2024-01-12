AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilere ek zam düzenlemesi ile ilgili bir görüşme yapıldığını belirterek “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz" dedi. Peki emeklilere bir ilave zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yaptığı açıklamalarda: “AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ifade ettiği üzere emeklilere ek zam yapılması için bir çalışma mevcut. Bu çalışmada en düşük emekli maaşlarının artırılması ile SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 11-12 arasında bir seyyanen zam yapılması görüşülecek. Kabine’de görüşülecektir diyebiliriz.

Ben emeklilere bir ek zam yapılacağı kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan her ifadesinde ‘çalışanımızı, emekçimizi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz’ sözünü veriyor ve bu sözü bu zamana kadar hep tuttu. En düşük emekli maaşı nisanda ara bir zam yapıldığı için temmuz ayında artırılmamıştı. Yüzde 25 zam yapıldı ancak kök maaşı bu tutarına altında kalanlar 7500 TL almaya devam etti. Ancak bu mağduriyetin farkında olduklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. Erdoğan, ‘Sene başı itibarıyla gereken zammı yapacağız’ demişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİLER NE?

O yüzden ben en düşük emekli maaşına bir zam yapılacağını düşünüyorum. En az yüzde 50 oranında bir artış olacaktır. En düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL ile 11 bin 500 TL civarında belirlenebileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde SSK ve Bağkur emeklilerine zammın 11-12 puan artırılarak yüzde 49.25’e çıkarılacağını düşünüyorum.

EK ZAMDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Olası bir ek zamda kanuni süreç torba yasaya koyularak yapılacak. Burada ayın 17’si itibarıyla emeklilerimiz maaşlarını almaya başlıyor. Eğer bu süreye kadar kanunlaşma yetişmezse bile aradaki fark mutlak suretle emeklilere daha sonra yatırılacaktır diyebiliriz.

ÖDEMELER BU AYA YETİŞİR Mİ?

Eğer yasalaşırsa ödemeler bu aya yetiştirilebilir. 17-26'sı arası SSK’lılar, 25’i ile 28’i arası Bağkur’lular maaşlarını alıyor. Bu tarihlere yetişmezse bile emekliler daha sonraki süreçte ilave zamlarını alacaklardır.

KADEMELİ VE ORANSAL ZAM ÜZERİNDE DURULUYOR, HANGİSİ YAPILABİLİR?

Bana göre kök maaşın en düşük emekli maaşına tamamlanması gündemde olabilir. Bu oransal veya seyyanen zamla tamamlanabilir. Bağkur tarım işçisinin en düşük maaşı 4 bin 400 TL civarında, bu 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Siz yüzde 50 zam bile yapsanız 4 bin 500 TL’ye 2 bin 250 TL zam gelecek bu da 6 bin 750 TL yapacak. Zaten şu anda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Artırılmasını beklediğimiz tutar 11 bin 250 ve 11 bin 500 TL’dir. Bu kesim oransal zamdan faydalanacaktır diyebiliriz. Devletimiz zaten en düşük emekli maaşına tamamlayacaktır.

Bundan sonraki süreçlerde enflasyon oranından, milli gelirden yapılacak artıştan daha fazla faydalanılması için bana göre kök maaşın en düşük emekli maaşa sabitlenmesi gerekiyor. Bundan sonra yapılacak oransal zamdan emeklilerimiz daha fazla yararlanabilir. Böylece artık en düşük emekli maaşını konuşmamış oluruz. En az alan da en fazla alanda aynı oranda artışı görmüş olacaktır.

Benim beklentim kök maaşların en düşük emekli maaşına sabitlenmesidir. Burada oransal bir zam yapılması da konuşuluyor ama oransal zam bir sonuca ulaşmayacaktır en kalıcı çözüm en düşük emekli maaşının kök maaşa eşitlenmesi ile olacaktır. En düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL ile 11 bin 500 TL arası bir seviyede belirleneceğini düşünüyorum.”

EMEKLİ ZAMMINDA %6-8 FORMÜLÜ

SSK ve Bağ-Kur’lulara ilave zam için yüzde 6-8’lik bir oran öne çıkıyor. Böylece zamları yüzde 37.5’ten 43-45 bandına çekilecek olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının, memur emeklileriyle tam dengelenmesi için temmuz ayında yapılacak ara zam dönemi hedefleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, önceki gün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bir yasal düzenleme çalışması bulunduğunu belirtmişti. Edinilen bilgiye göre, emekliye zam teklifi hazırlandıktan sonra önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Gerekirse rötuşlar da yapılacak teklifin 16 Ocak’ta yasama faaliyetlerine başlayacak TBMM’ye sevki gerçekleştirilecek. Teklifin Meclis’teki komisyon ve Genel Kurul süreçleri ile Cumhurbaşkanı’nın onay süreci dikkate alındığında emekli aylıklarına zammın yansıtılması için şubat ayı ağırlık kazanıyor. Bu durumda, ocak aylıklarını yüzde 37.5 zamlı olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, şubat ayında da aylıkları ile birlikte ocak farkları ödenecek.

Bu çalışmanın yanında en düşük aylıkların yükseltilmesi planı da rafa kalkmış değil. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının 10 bin lira gibi rakama çıkması söz konusu. En düşük aylıkların yükseltilmesinin, tüm işçi ve Bağ-Kur’lu emeklilerine oransal artışla birlikte uygulanması da senaryolar arasında. Emeklilerin kök aylıklarına ayarlama yapılması ve alınan aylığa göre bütün emeklilere değişen oranlarda zam yapılması senaryosuyla gündeme gelen yüzdelik dilim düzenlemesinin ise yakın vadede geride kalan bir olasılık olduğu öğrenildi. Emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin, kanun teklifi üzerindeki çalışma tamamlandıktan sonra kesinlik kazanması bekleniyor.