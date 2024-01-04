Ocak ayında emekli olacak milyonlarca memur, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarıyla umutsuz bir tabloyla karşılaştı. Karakaş, Temmuz ayında memurlara sunulan 8 bin 77 liralık seyyanen zamın, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansıtılmayacağını belirtti. Bu haber, emekli olacakların beklentilerini karşılamaktan uzak bir durumu gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada, bahsi geçen zamın temel maaşlara eklenmediğini ve sadece mevcut çalışan memurlara ek ödeme olarak verildiğini ifade etti. Bu nedenle, emekli olan memurların Ocak ayında daha düşük bir maaşla karşılaşacaklarını vurguladı. Karakaş, emekli sandığına bağlı memurların aylık bağlama oranının yüzde 75 olduğunu hatırlatarak, en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olmasına rağmen, en düşük memur emekli aylığının 9 bin 876 lira civarında olacağını dile getirdi. Bu durum, emekli maaşlarının çalışma maaşlarından daha düşük olacağı anlamına geliyor.

Karakaş, seyyanen zamların emekli maaşlarını daha da olumsuz etkileyeceğini belirtirken, 2024 yılından sonra emekli olan memurların, çalışma dönemlerinde aldıkları maaşın yüzde 50’sinden daha azını alacaklarını ifade etti. Bu durum, emekli olanları maddi anlamda zor bir duruma sokacak gibi görünüyor.