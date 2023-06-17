Türkiye geneli 3 milyon 527 bin 466 üniversite adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) bugün yarışıyor. 135 dakika yerine 165 dakika sürecek TYT sınavı 10.15’de başlıyor.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) üniversite adayları yarışıyor.

Türkiye geneli 3 milyon 527 bin 466 üniversite adayı, TYT’de 165 dakika sürecek olan sınavda ter döküyor.

TYT’de Türkçe, sosyal bilimler, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden oluşan sorulara cevap verecek. Adaylar saat 10.00 itibariyle sınava alınmayacağı uyarısında bulunuldu.