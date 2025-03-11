Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencileri, Karacabey’deki önemli alanları değerlendirerek dikkat çekici bir çalışmaya imza atıyor. Bu yılki bitirme projeleri kapsamında, eski hapishane bölgesinde yer alan ve belediye binası yapımı için planlanan alanda, Karacabey Belediyesi binası tasarlanacak. Bu kapsamda Belediye Başkanı Fatih Karabatı, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bu kapsamda Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projeyi yürüten öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelerek detaylı bir fikir alışverişinde bulundu. Başkan Karabatı, öğrencilerin yenilikçi bakış açılarından ve akademik dünyadan gelen değerli katkılardan büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, bu projelerin şehrin modernleşmesine ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm odaklı çalışmalar da hız kesmiyor. "Kentsel Dönüşüm Sinaps Projesi" çerçevesinde Ergün Koç Kültür Merkezi’nde akademisyenler Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Filiz Şenkal Sezer, Prof. Dr. Selen Durak, Dr. Mimar Saliha Tupal Yeke ve Arş. Gör. Şeyma Can ile gerçekleştirilen toplantılarda, Karacabey’in geleceği adına sürdürülebilir ve modern çözümler geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı. Toplantıda Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Bora Akın da yer aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, şehirle ilgili projeler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Karacabey’i daha modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir haline getirecek projeler için tüm ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hem akademik camianın değerli görüşlerinden hem de geleceğin mimarları olan genç öğrencilerimizin fikirlerinden ilham alıyoruz. Bu projeler sayesinde, Karacabey’in tarihi dokusuna ve kültürel değerlerine zarar vermeden, şehrimizi hem bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gelecek nesillerin yaşam standartlarını yükseltecek bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Karacabey halkına hak ettiği en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte, daha güzel bir Karacabey inşa edeceğimize inancım tam."