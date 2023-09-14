Vali Gökmen Çiçek, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyaret sırasında Vali Gökmen Çiçek’i Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Mimarsinan OSB’nin faaliyet alanları, faaliyet gösteren firmalar hakkında Başkan Lütfi Çarşıbaşı’dan bilgiler alan Vali Çiçek, “Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ilimizin kalkınmasında ve gelişmesinde sağlamış olduğu istihdam ile önemli bir yere sahiptir. Özellikle yapılan ihracatla ülke ekonomisine yapmış olduğunuz katkı gurur verici.” diye konuştu

Vali Gökmen Çiçek ayrıca yatırımcı kuruluşlara devlet olarak her türlü kolaylığı sağladıklarını da ifade etti. Ziyaret Vali Gökmen Çiçek’in Mimarsinan OSB’de faaliyet gösteren fabrikaları gezmesi ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi almasının ardından sona erdi.