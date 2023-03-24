Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Öznur sokak üzerinde meydana geldi.

Öznur sokakta seyir halinde olan sürücü Nesrin Ş.(56) yönetimindeki 16 ATZ 030 plakalı minibüs, Çağlar sokaktan çıkan sürücü Osman Ö.(53) yönetimindeki 16 BBA 814 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.