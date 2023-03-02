Yunus Emre mahallesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile çarpılan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Esenler caddesinde seyir halindeyken Yunus Emre Caddesine çıkış yapan sürücü Abdullah D. yönetimindeki otomobil, Yunus Emre Caddesinde seyir halinde olan sürücü Sabri İ. yönetimindeki servis minibüsüne yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.