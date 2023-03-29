Balıkesir’in Edremit ilçesinde minibüsün park halindeki çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, otomobilden çok sayıda uyuşturucu çıktı Kazada sürücü hayatını kaybetti, otomobilden çok sayıda uyuşturucu çıktı

Edinilen ilk bilgilere göre, kaza Entur kavşağında meydana geldi. Hüseyin Genç idaresindeki 10 N 4708 plakalı minibüs, yolun sağ kısmındaki stabilize alanda park halinde bulunan 10 H 9724 plakalı çekiciye çarptı. Kazada, Hüseyin Genç ve Yusuf Genç hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hayatını kaybedenler morga kaldırılırken yaralı 4 kişi de hastaneye sevk edildi.