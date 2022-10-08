İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan mininüs takla attı. Tarlalık alanda ders duran minibüste 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan İsmail K. (48) yönetimindeki 63 SL 439 plakalı minibüs yolun yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda devrilerek takla atan minibüs tarlalık alanda ters olarak durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.