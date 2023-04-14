Balıkesir’in Edremit ilçesinde minibüsün altında kalan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sıtkı Paşa Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. PTT Caddesi’nden gelmekte olan Muhammed Tarık K. idaresindeki 10 AGT 960 plakalı motosikletli kurye, Yılmaz Akpınar Bulvarı’na seyrederken Oktay G. 16 ADH 381 plakalı idaresindeki minibüsle çarpıştı. Minibüsün altına giren ve yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kaza nedeniyle önlem aldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.