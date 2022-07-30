Minik Asel'in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur'u hayata bağladı.

Konya'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, bağışlanan kalbi ile aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki hastaya umut olan Asel İnal'ın (2) karaciğeri de İnegöl’de mantardan zehirlenen Nisanur Yağız'u (5) hayata bağladı.

Konya'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, bağışlanan kalbi ile aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki hastaya umut olan Asel İnal'ın (2) karaciğeri de İnegöl’de mantardan zehirlenen Nisanur Yağız'ı hayata bağladı. İnal'ın karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi.

İnegöl’de Yağız ailesi, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, ormandan topladığı 'kızıl' mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin küçük kızı Nisanur Yağız, zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olmaması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti. Endişeli bekleyiş devam ederken Edanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve kalbi ile aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki ayrı hastaya umut olan Asel İnan'ın karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Konya'da, Asel İnan'ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur'a 15 Temmuz günü nakil yapıldı. Nakil sonrası karaciğerinin uyum sağladığı Nisanur, sağlığına kavuştu.

'NAKİL OLMASAYDI 2 GÜN İÇİNDE KAYBEDECEKTİK'

Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, nakille alakalı, "Buradaki çocuğumuz 5 yaşında ve mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliğine girmiş. Eğer bir karaciğer sağlanmasaydı biz bu çocuğu bir iki günün içerisinde kaybedecektik. Biz bu çocuk için acil çağrı yaptık. Organ naklinde çocuk için karaciğer başka bir çocuktan ancak sağlanabilir. Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki bir çocuğumuzun organları ailesi tarafından bağışlanmış. Karaciğere biz acil çağrı yaptığımız için buradaki çocuğumuza teklif edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı bir uçakla Konya'dan alınan organ ilimize getirildi. Çok hızlı davranmak gerekiyor tabii organın çıkarıldıktan sonra yeni bir alıcıya takılma süreci çok hızlı gelişen bir olay. Bu tabi çok büyük bir ekip işi. Konya'daki oradaki hekimlerin organını çıkarıp bize göndermesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakla buraya getirilmesi. Hastanemiz, organ nakli uzun süredir yapılan tecrübeli bir merkez. Büyük bir koordinasyon ağımız var. Sadece biz cerrah olarak bunun bir parçasıyız. Ama arkamızda çok büyük bir güç var. Çocuğumuz organ takıldıktan sonra şu andaki genel durumu iyi. Mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bir çocuğun hayatı kurtuldu. Ortalama Türkiye'de yaşam süresini 75 yıl düşünürsek bu 5 yaşında bir çocuk, yani 70 yıllık bir ömür katıldı. Buradaki en önemli nokta organ bağışı. Burada mantar konusuna da değinmek çok önemli. Bu mevsim bahar ve yaz aylarının ilk zamanlarında ülkemizde mantar zehirlenmeleri oldukça fazla olmaktadır. Her yıl bir sürü insanı biz bu yüzden kaybediyoruz. Mümkün olduğunca doğadan topladığımız mantarları yememeye özen göstermeliyiz. Ne kadar bu konuda bilinçli olursak olalım hata yapma olasılığımız var. Doğadan mantar toplamak yerine bunların daha emin yerlerden sağlanması, kontrolden geçirilmiş yerlerden satın alınması da önemlidir. Aileler, herkes bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekir" diye konuştu.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'

Nisanur'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Selcan Akesen ise şunları söyledi:

'Nisanur bize mantar zehirlenmesi nedeniyle başvurdu ve çok ciddi bir karaciğer yetmezliğindeydi. Karaciğer yetmezliğini tedavisi de onun için bir karaciğer nakli yapılmasıydı. Konya'da 2 yaşında bir çocuğumuzun organ bağışı yapılmıştı ve ekibimiz son derece düzgün bir organizasyonla bu karaciğeri Nisanur'a başarılı bir şekilde nakletti. Nisanur'un şu anda sağlık durumu gayet iyi. Dileğimiz ülkemizde organ bağışının daha çok yaygınlaşması ve karaciğer nakli bekleyen, böbrek nakli bekleyen birçok hastamızın da aynı zamanda şifa bulması."

'DOKTORLARDAN VE AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Nisanur'un babası Yalçın Yağız, "Nisanur'un zehirlenmesinin ardından çok üzüldük. Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonra iyi haber gelince sevindik ailecek çok sevindik. Donör bulundu. Kızımız kurtuldu. Çok şükür Elhamdülillah. Şimdi kızım iyi. Doktorlardan ve hastanemizden Allah razı olsun. Organı bağışlayan çocuğumuz ailesinden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar" dedi.