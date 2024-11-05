Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, minik ziyaretçilerine uzayı keşfetme imkânı sunuyor. Astronot kıyafetleriyle yapılan yolculuklar, interaktif uygulamalar ile minik kâşifler geleceğin bilim dünyasına ilk adımlarını atıyor.BURSA(İGFA) - Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, çocuklara astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitimler sunarken eğlenceli ve öğretici uygulamalarla çocukların uzaya olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Çocuk Üniversitesi’nde minikler, astronot kıyafetleri giyerek uzay ve astronomi temalı sergi alanında bir astronotun 24 saatini gözlemliyor. Dünya’dan uzaya doğru çıkılan bu yolculukta yıldızları, karadeliğin gizemini, manyetik alanın ve mevsimlerin nasıl oluştuğunu, güneş sisteminde bulunan gezegenlerin sesleri ile Piri Reis ve Es-Sufi’nin haritalarını arttırılmış gerçeklik uygulamasını deneyimleme fırsatı bulan çocuklar, VR uygulaması ve döner illüzyonlar gibi eğitici deneyimlerle uzaydaki çeşitli fiziksel olayları anlama fırsatı buluyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılından bu yana Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde yaklaşık 12 bin çocuğu uzayın gizemli dünyası ile tanıştırdıklarını söyledi.

Çocukların hem bilim hem de kültür eğitimlerini nitelikli şekilde alabilmeleri için Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’ni Yıldırım’a kazandırdıklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin yeni Aziz Sancarların yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” dedi.