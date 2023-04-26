23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Esmanur Aslankurt’un okulu için verdiği talimatlar yerine geldi.

Tutuk, 23 Nisan nedeniyle İsmetpaşa Mazlum Palabıyık İlkokulu öğrencisi Esmanur Aslankurt’a koltuğunu devretmişti. Makam koltuğunda oturan minik başkan, Park ve Bahçeler Birimi’ni arayarak İsmetpaşa İlkokulu’na oturma bankları ve çöp konteynerleri konulması talimatı vermişti. Belediye ekipleri Başkan Esmanur Aslankurt’un talebi ilgili birimlerce kısa sürede yerine getirildi ve okulun bahçesine oturma bankları ile çöp konteynerleri kısa sürede konuldu.