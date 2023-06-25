Dokuz Eylül Üniversitesi’ne(DEÜ) bağlı Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları’nda eğitim gören ve bu yıl LGS-2023’e katılan 34 öğrencinin yüzde 62’si, 440-500 puan aralığını yakalayarak büyük bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin sayılı eğitim kurumları arasında yer alan ve Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, minik mensupları ile yeni bir başarıya daha imza attı.

Bu yılki Liselere Geçiş Sınavı (LGS)-2023’e katılan 34 öğrencinin yüzde 62’si, 440-500 puan aralığını yakalayarak; temel eğitim hayatlarında gurur verici bir sonuç daha elde etmiş oldu. Ortaya çıkan tablodan mutluluk duyduklarını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Emeklerinin karşılığını alan öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Bu sonuç, yüksek standartlarda eğitim veren; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile fark yaratan okulumuzdaki başarının tesadüf olmadığını gösterdi” diye konuştu.

Bu tablonun arka planında; ciddi bir hazırlık döneminin olduğunu kaydeden Rektör Hotar, “Temel eğitim hayatında bir üst aşamaya geçmek her öğrenci için özverili çalışmayı, sabretmeyi ve disiplinli olmayı gerektiriyor. Bunların yanı sıra öğrenciler, donanımlı öğretmenlere, eğitimcilere ve okulun kapsamlı imkânlarına da ihtiyaç duyuyor. Bunların hepsi, ailelerin de desteği ile süreci oluşturuyor ve başarıyı getiriyor. Biz de okulumuzda bunu sağlıyoruz” ifadesinde bulundu.

ÜNİVERSİTEYE GİDEN YOL

Temel eğitim aşamasında elde edilen her bilginin yükseköğretime geçişte öğrencilere kolaylık sağladığını ifade eden Rektör Hotar, “Okuma yazma ile başlayan bu süreç, temel bilgilerin ve alışkanlıkların kazanılması ile devam etmekte; sonrasında ise bilimsel perspektifin zihinde oluşması ile taçlanmaktadır. Dolayısıyla burada, öğrencilerin eğitimlerine odaklanmak önem taşımaktadır. Okul yönetimimiz, Montessori eğitim yaklaşımını benimsediğimiz okulumuzda, minik evlatlarımızın en iyi koşullarda eğitim almalarını sağlarken; onların uluslararası etkileşimli eTwinning projeleri gibi küresel networklere katılmalarını da teşvik etmekteyiz. Çünkü başka kültürleri tanımanın, yabancı dil bilmenin, iş birliği yapmanın küçük yaşta kazanılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda evet LGS, bizim için bir adım ancak küresel ve büyük düşünmek ilk hedefimizdir. Bu yüzden de sıcak bir ortamda hem bu yaklaşımı hem de DEÜ’lü olma ayrıcalığını minik öğrencilerimize aşılamaktayız. Üniversiteye giden yol da bize göre buradan başlamaktadır” dedi.