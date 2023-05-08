Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Leylanur Yıldırım, Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarında kazandığı birincilikle Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazandı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecisi Leylanur Yıldırım, Bolu’da düzenlenen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakalarına katıldı. Minik sporcu Leylanur Yıldırım, düzenlenen müsabakada 32 kiloda bölge şampiyonu oldu. Minik sporcu, önümüzdeki günlerde Kırşehir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil etme hakkı kazandı.