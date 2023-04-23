Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kahramanmaraş’taki deprem sonrası ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşen 4,5 yaşındaki Muhammed Osman’a enkaz altında kalan oyuncak akülü arabasının yerine yenisini hediye etti.BURSA (İGFA) - Asrın felaketini Kahramanmaraş’ta yaşayan ve oturdukları bina yıkılan Kavsut ailesi, Bursa’ya gelerek Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi’ne yerleşti. Depremzede ailenin 4,5 yaşındaki çocukları Muhammed Osman’ın aklı depremde yıkılan evlerindeki akülü arabasında kaldı.

Her gün ağlayarak göçük altındaki arabasını isteyen küçük çocuğun yüzünü Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar güldürdü. Başkan Dündar, sürpriz yaparak Kavsut ailesini evlerinde ziyaret edip, Muhammed Osman’a yepyeni bir akülü araba hediye etti. Yeni arabasını görünce büyük mutluluk yaşayan Muhammed Osman, hemen kardeşiyle birlikte akülü arabasını kullanmaya başladı. Kavsut ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Dündar, ailenin ihtiyaçlarını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Evdeki çocuklara akülü arabanın yanı sıra forma ve çeşitli hediyeler veren Başkan Dündar’a Baba Sedat Kavsut ve yakınları teşekkür etti.