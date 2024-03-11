İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan minik kursiyerler, "Bahar Noktası" ve "Soytarı Kral" isimli tiyatro oyunlarının provalarına başladı. Büyük bir heyecanla hazırlıklara devam eden kursiyerler, Haziran ayında seyirci karşısına çıkacak.

İzmit Belediyesi Sanat Akademi bünyesinde geleceğin tiyatrocularının yetiştirildiği İzmit Belediye Tiyatrosu, 2023-2024 sezonunda 8-12 yaş arası kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlenen seçmeler sonucunda Sanat Akademisi’nde eğitim almaya hak kazanan kursiyerlere iki grup olarak ders veriliyor. Kursiyerler, Haziran ayında usta yazar Can Yücel’in eseri "Bahar Noktası" ve Numan Ertuğrul Uzunsoy’un kaleminden "Soytarı Kral" oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. Provalara başlayan kursiyerler yaz sezonuna büyük heyecanla hazırlanmaya başladı.