Derince’de 320 öğrencinin katıldığı satranç turnuvasında kıyasıya mücadele renkli görüntülere sahne olurken dereceye giren miniklere ödülleri verildi.

Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde "Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası" düzenlendi. 6 ayrı kategoride 320 öğrenci mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Derince Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Derincespor işbirliği ile gerçekleşen turnuva iki gün boyunca devam etti. Yoğun katılımın olduğu turnuvada konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bugün burada düzenlediğimiz satranç kategorisi belediyemizin hizmet verdiği 21 branştan sadece birisi. 15 bine yakın sporcumuz bu branşlarımızda spor hayatlarını sürdürüyor. Yine yavrularımız için tüm mahallelerimizde 17 ayrı noktada spor alanları oluşturduk. Dumlupınar, Fatih ve Sırrıpaşa Mahallelerimizde de gençlik ve spor merkezleri inşa ettik. Bu merkezler hem eğitim hem de spor alanları ile gençlerimize hizmet veriyor. Bu güzel turnuvanın kazananı tüm yavrularımızdır. Hepsini katılımlarından dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.