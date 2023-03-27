İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanesi, Kütüphaneler Haftası kapsamında Beşinci Mevsim Kreşinin miniklerini ağırladı.

İnegöl Belediyesi, Kütüphaneler Haftası kutlamalarına başladı. Ülkemizde 1964 yılından bu yana Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan haftada kutlanan Kütüphaneler Haftasının amacı; öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir. Bu amaçla İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşinin minikleri, İnegöl Belediyesi Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphaneyi gezdi.

8 kreş öğrencisi, öğretmenleri nezaretinde Nöbetçi Kitaphaneyi ve kitapları ilgiyle gezerek inceledi. Burada minik okurlara boyama kitabı ile etkinlik yaptırılırken, aynı zamanda öğretmenleri tarafından okunan hikayeleri de dikkatle dinlediler.