Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin minik ve gençlere bisiklet alışkanlığını da kazandırmak için “Sende Pedalla” sloganıyla Gençlik Kupası Bisiklet Yarışları’nda heyecan doruktaydıKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri ve herkes için spor anlayışını kentte yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet kullanımının daha da artması için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporun başkenti Kocaeli’ne yeni bisiklet yolları kazandırıyor. Bu kapsamda bisiklet yolların yapılmasıyla yetinmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi minik ve gençlere bisiklet alışkanlığını da kazandırmak için “Sende Pedalla” sloganıyla Gençlik Kupası Bisiklet Yarışları düzenledi.

ŞAMPİYONLARA MADALYA, KUPA VE ÖDÜL

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Kupası Bisiklet yarışlarını Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Türkiye Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir, sporcu aileleri ve vatandaşlar izledi. Müsabakalar sonrasında protokol üyeleri dereceye giren sporculara madalya, kupa ve ödüllerini verdi.

Gençlere ve spora önem ve değer veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Yıldırım, “Gençlerin ve vatandaşlarımızın gerçekten doğayla iç içe daha sağlıklı yaşam tarzına ulaşmalarını sağlamak ve herkes için spor anlayışını kentimizde yaygınlaştırmak maksadıyla bisiklet kullanımını da teşvik etmek istiyoruz. Bisiklet yollarını yapmakla yetinmiyor, bisiklet alışkanlığını da kazandırmak istiyoruz. Havanın yağışlı olmasına rağmen minik ve genç sporcuların mücadelesinin üst seviyede oldu. Parkuru tamamlamak için sporcularımız burada ter döktüler. Burada minik ve genç sporculara yapılan organizasyon için mutluyuz. Yarışlarda sakatlanma veya kaza olmadı. Burada başarılı olan sporcularımız milli sporcu olma yolunda ilerleyecek. Zaten içlerinde milli olmaya aday bisikletçilerimiz de var. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

YAĞMURLU HAVADA BÜYÜK MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonu İl temsilciliği işbirliğiyle Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi otoparkında ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 7-18 yaş aralığı öğrencilere yönelik olarak Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler (B), Gençler (A) olmak üzere toplamda 10 kategoride sporcular, rakiplerini geçmek için pedal çevirdi. Yarışlara, 22’si kadın bisikletçi olmak üzere toplam 102 sporcu katıldı. Yağmurlu havada büyük mücadelelere sahne olan yarışlarda bazı sporcular bitiş çizgisini göremedi.