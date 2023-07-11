Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Doruk Sırnaç, Tuzla’da gerçekleştirilen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda Micro kategoride 3’te 3 yaparak önemli bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Doruk Sırnaç, 8-9 Temmuz tarihleri arasında Tuzla’da gerçekleştirilen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Sezonun ilk ayağında Körfez pistinde gerçekleşen yarışlarda 3’te 3 yaparak büyük başarı elde eden başarılı sporcu, sezonun 2. ayağında da Micro kategoride 3’te 3 yaparak büyük bir başarıya imza attı.

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2023 Sezonunda Türkiye Şampiyonluğu için mücadele veren minik sporcu, 2023 Karting Türkiye Şampiyonası sezonunda, tüm kategorilerde 6’da 6 yapan tek sporcu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Tuzla Karting Park’ta düzenlenen şampiyonaya, TOSFED Micro Destek kupası yarışmalarına toplam 64 sporcu katılım sağladı.