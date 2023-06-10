TOFAŞ U12 Minik A Takımı, Yeşimspor ile karşı karşıya geldiği U12 Erkekler Yerel Ligi play-off finali sonucu 2022-2023 sezonunu Bursa ikinciliğiyle tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa U12 Erkekler Yerel Ligi’nde 2022-2023 sezonu play-off finaliyle tamamlandı. Normal sezon ikinciliğinin ardından, play-off çeyrek finalinde Ay Yıldız B Takımı’nı 83-36; play-off yarı finalinde ise Ay Yıldız A Takımı’nı 62-52 yenerek final oynamaya hak kazanan Oğuzhan Ergül idaresindeki TOFAŞ Minik A Takımı (U12), play-off finalinde Yeşimspor ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan final maçını 42-84 kaybeden TOFAŞ, U12 kategorisinde sezonu Bursa ikinciliğiyle tamamladı. Final karşılaşması sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, TOFAŞ ve Yeşimspor oyuncuları seremoni sonrası objektiflere birlikte poz verdi.