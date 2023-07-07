Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları voleybol ve yüzme kursları başladı.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak değerlendirmelerini sağlayan Bozüyük Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okullarının sevilen branşlarından olan voleybol ve yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. 2011-2016 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen voleybol kursu Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda yapılırken 2012-2017 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yüzme kursu ise Bozüyük Belediyesi açık havuzunda yapılıyor. Yaz Spor Okulu etkinlikleri ile öğrencilerin yaz boyunca kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri, sosyalleşerek yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedeflenirken, ayrıca eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor.