8 minik yavrudan biri yaşama tutunamayınca, çocuklar tarafından defnedildi. Birinin de durumunun ağır olduğu 7 yavruya anneleri gibi ilgi gösteren çocuklar, süt dolu biberonla köpekleri besliyor. Çocuklar, Her gün durumları kötüye giden minik köpeklere, yetkililerin sahip çıkmalarını istediler.

BİBERONLA BESLİYORUZ

Köpekleri besleyen çocuklar adına konuşan Nuri Berkay Tektaş, “Biz, bu yavru köpekleri TOKİ konutlarının yakınında bulduk. Annesi tarafından terk edilmiş minik köpekleri alıp, arkadaşlarımızla onlara yuva yaptık. Birkaç gündür köpekleri sütle besliyoruz. Bir tanesi yaşama tutunamadı ve öldü. Onu hemen defnettik. Bir tanesinin de durumu ağır. Ölebilir. Zabıta ekiplerine, bu köpek yavrularını almaları için iki gün önce haber verdik. Fakat iki gündür gelen giden yok. Eğer yetkililer gelip bunları almazlarsa, arkadaşlarımızla her gün bu köpekleri sütle beslemeye devam edeceğiz” dedi.

KÖPEKLERİN SAĞLIKLI BİR ORTAMDA BESLENMESİ GEREKİYOR

TOKİ sakinlerinden Murat Derin ise, “Çocuklarımızın böyle duyarlı davranış göstermesi bizi mutlu etti. Köpeklere sahip çıkıyorlar. Bu gibi durumlar maalesef TOKİ bölgesinde yaşanmakta. Çünkü, çok fazla başıboş sahipsiz köpek var. Ara ara belediyeye haber veriyoruz. Bir çok yavru köpek ölmek durumunda kalıyor. Bu köpeklerin sağlıklı bir ortamda beslenmesi gerekiyor. Bu gün ben de zabıta ekiplerine haber verdim. Umarım gelirler” şeklinde konuştu.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER SAĞLIK SORUNU OLUŞTURUYOR

Başı boş köpeklerin güvenlik zafiyeti de oluşturduğunu aktaran Derin, “Kış mevsiminde çocuklarımızın bazılarının köpek saldırısına uğradığını biliyoruz. Bu tarz riskli durumlarda oluyor. Bu köpekler aynı zamanda sağlık açısından da problem oluyor. Üzerinde taşıdıkları hastalıklar, çocuklarımıza geçebilir. Mahalle sakinleri olarak yetkililerin bu anlamda daha çok duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.