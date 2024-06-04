İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarından başarıyla döndü.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Bursa’da organize edilen 10 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Grup Müsabakalarına katıldı. 17 sporcu ve 3 antrenör ile müsabakalarda yer alan İzmit Belediyespor, elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. 17 yüzücünün tamamı yarıştıkları stillerde barajı geçerek madalya aldı.