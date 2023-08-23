Bozüyük Belediyesi tarafından 7 spor dalında düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları branşlarının arasında yer alan yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Yüzme kursunun ilk grubunu ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere Kurs Katılım Belgelerini takdim eden Başkan Bakkalcıoğlu öğrencileri tebrik ederek Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi. Belge dağıtımına katılan Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’da öğrencileri tebrik ederek hayatlarının bundan sonraki döneminde başarılar diledi ve öğrencilere Katılım Belgelerini takdim etti.

Bu yıl 2013-2017 doğumlu öğrencilerin eğitim aldığı Yüzme kursuna devam eden yaklaşık 400 öğrenci kursu başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanırken Yüzme kursunda öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinledi hem de profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzmeyi öğrendi. Öğrencilerin sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli spor dallarında düzenlenen Yaz Spor Okulları ilgi görmeye devam ediyor.