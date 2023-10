Her yıl kutlanan "Dünya Hayvanları Koruma Günü" çerçevesinde Dilovası’nda etkinlik düzenlendi. Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte minikler hem tesisi gezdi hem de can dostlarıyla vakit geçirdi.

Etkinlik, Dilovası Belediyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu firması tarafından hizmete açılan Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte tesisi gezen protokol temsilcileri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğrenciler burada hayvanlarla buluşarak hem sevdiler hem de kendi elleriyle beslediler.

Etkinliğin açılış konuşmasını KMO Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Koyuncu yaptı. Koyuncu, "Kuzey Marmara Otoyolu olarak yapımını üstlendiğimiz ve işletmesi Dilovası Belediyesi tarafından sürdürülen Dilovası Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin açılışını geçtiğimiz yıl büyük bir mutlulukla gerçekleştirmiştik. Bugün 16 bin metrekarelik alan üzerine kurulu teşhis ve tedavi aşılama uygulamaları, iç dış parazit uygulamaları, ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, hemogram cihazı, ultranografi cerrahi müdahale imkanı, aşılar, dahiliye hastalıkları tedavileri, küpeleme ve çipleme uygulamaları, hayvan ambulansı ile personel odaları gibi pek çok imkanı bir arada sunan örnek bir hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde yeniden bir aradayız" dedi.

"Hepimizin ortak görevi olmalı"

Çocukların hayvan sevgisiyle büyümesinin çok önemli olduğunu dile getiren Koyuncu, "Çocuklarımızın hayvan sevgisi ile büyümesi, onlarla etkileşim içinde olması ve birlikte hayatı paylaşması, gelecek nesillerimizin bu farkındalık ile yetişmesi hepimizin ortak görevi olmalı. Ümit ediyorum ki, el birliğiyle farklı projelere de imza atacağız. Bu çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olan Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu ailesi olarak can dostumuz hayvanlar için elimizden gelenin fazlasını yapmayı sürdürecek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak için her platformda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Elimizden geldiğince hayvanlarımızı sevmeyi öğretiyoruz"

Tesisi öğrencilerle birlikte gezdiğini belirten Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "Öğrencilerimizle birlikte gezdiğimizde can dostlarımız için ne kadar özenli düzenlenen bir tesisin hizmete girdiğini gördük. Dilovası Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin yapımında emeği geçen Dilovası Belediye Başkanımıza ve Kuzey Marmara Otoyolu yönetimine teşekkür ediyorum. Can dostlarımızın bizim birer parçamız olduğunu onların Rabbimizin sessiz kulları olduğunu asla unutmayarak, öğrencilerimize dönem dönem hayvan sevgisinin aşılanması için etkinlikler düzenleyerek elimizden geldiğince hayvanlarımızı sevmeyi öğretiyoruz. İlçe Milli Eğitim olarak yeni eğitim öğretim döneminde kurulu bulunan bu tesisimize öğrencilerimizi getirerek onları tanımaları ve hayvan sevgisinin aşılanması konusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın merkezimize yoğun bir ilgi göstereceklerine inanıyor, bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Dünya sadece insanlara ait değil"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise programdaki konuşmasında, "Sevimli dostlarımızı her an hatırlayan, koruyan ve kollayan bir belediye olarak, bu anlamlı günü, yine anlamlı bir mekanda, küçük dostlarımız için Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte inşa ettiğimiz bu güzel komplekste; Dilovası Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde kutluyoruz. Her platforma ifade ediyoruz ki; Dünya sadece insanlara ait değil. Bizim anlayışımıza, inancımıza göre her canlının yeryüzünde yaşam hakkı var. Onları korumak ve kollamak hepimizin görevi. Sevgi toplumu olmak, merhamet toplumu olmak, şefkat toplumu olmakta bunu gerektirir. İşte, Dilovamız’da tam da bu duygu ve düşünce ile hareket ediyoruz. Bulunduğumuz bu mekanda taşımış olduğumuz bu düşüncenin tezahürlerinden birisidir. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.