Bursa Yenişehir Belediyesi yılsonu etkinlikleri programında sahneye çıkan minik öğrenciler oynadıkları oyunlar ile gelen konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Yenişehir Akçeşme İlköğretim Okulu, Yasemin Gülal’ın sınıf öğretmenliğini yaptığı 2-C sınıfı öğrencilerinden oluşan folklor ekibi oynadıkları Gaziantep yöresi oyunu ile izleyenlerden tam not aldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Belediyemizin kurslarında ücretsiz eğitim gören kursiyerlerimizin sergilediği yılsonu etkinlikleri programında Mehteran Gösterimi, Çocuk Korosu, Öğretmenler Korosu, THM Korosu, TSM Korosu, Ney Konseri, Bağlama Konseri ve Halk Oyunları gösterilerinde şarkılar türküler söyledik oyunlar oynadık. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Osmanlı Millet bahçesinde yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.