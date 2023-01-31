Minikler Okçuluk İl Şampiyonası İnegöl İlçe Spor Salonunda gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi’nin lojistik ve malzeme desteği ile gerçekleştirilen yarışmalara 9-10, 11-12, 13-14 yaş grubu bay-bayan toplam 53 sporcu, 8 ayrı kulüp ile 7 antrenör katılım gösterdi.
(ÖZEL) Maçın 90+5’inci dakikasında gelen gol sonrası saha içi bir anda karışırken, hakem maçı iptal etti
Olimpik yay ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını İnegöl İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ile Tesisler Amiri Osman Gümüş takdim etti.