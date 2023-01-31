Minikler Okçuluk İl Şampiyonası İnegöl İlçe Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi’nin lojistik ve malzeme desteği ile gerçekleştirilen yarışmalara 9-10, 11-12, 13-14 yaş grubu bay-bayan toplam 53 sporcu, 8 ayrı kulüp ile 7 antrenör katılım gösterdi.

Olimpik yay ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyalarını İnegöl İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ile Tesisler Amiri Osman Gümüş takdim etti.