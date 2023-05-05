Ligin 28. haftasında Bursa'da sahasında oynayacağı Darüşşafaka Lassa maçı hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı’na minik öğrenciler moral verdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya gelecek olan TOFAŞ’ta bu maçın hazırlıkları devam ederken takımın antrenmanı sonunda minik ziyaretçileri vardı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda Başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleşen antrenmanı izlemek üzere salona gelen Güner Rubacı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencileri, idman sonunda Mavi Yeşilli oyunculara çiçek takdim edip, baklava ikram ederek Darüşşafaka maçı öncesi başarılar diledi.

Öğrenciler ayrıca kendilerinin yazmış olduğu kitaplardan Başantrenör Orhun Ene ve kaptan Berk Uğurlu’ya hediye ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Başantrenör Ene ve TOFAŞ’lı basketbolcular da ziyaretleri için Güner Rubacı İlköğretim Okulu öğrencilerine teşekkür ederek hafta sonu oynanacak maça davet etti.