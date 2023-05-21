Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri’nde de etkinlikler düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Çocuk Gelişim Merkezi ile Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezi, Toptancı Hal Kompleksi’nde yer alan Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi ve Tarsus’taki Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören minikler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şarkılar eşliğinde dans gösterileri gerçekleştirdi.

Türk bayraklarıyla donatılan merkezlerde tüm yaş gruplarında hafta boyunca 19 Mayıs’ın önemi ile ilgili etkinlikler hazırlayan minikler, bayram coşkusunu tüm okullarda kutladılar. Minikler, ‘10.Yıl Marşı’ ve ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkıları eşliğinde de yürüyüş gerçekleştirdi. Türk Bayrağı ve günün anlamına ilişkin posterlerin önünde poz veren minikler, öğretmenlerinden de 19 Mayıs’ın önemini dinleyerek öğrendi.