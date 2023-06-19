Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi’nin miniklerinin muhteşem yıl sonu gösterileri ayakta alkışlandı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi tarafından Metristepe Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yıl sonu gösterisi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda minikler özenle hazırladıkları gösterilerini anne ve babaları için büyük bir heyecanla sahnelediler, şiirler okudular ve gösterilerinin sonunda ayakta alkışlandılar. Birbirinden güzel gösterilerin yer aldığı program ilgi ile izlenirken minikler izleyenlere keyif ve duygu dolu dakikalar yaşattı. Minik yavrularını sahnede izleyen anne ve babaların ilgisi ve heyecanı da bir o kadar dikkat çekiciydi. Programın final bölümünde tüm çocuklar sahnedeki yerlerini aldılar ve izleyenlerin de coşkulu katılımları ile hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylediler. Programın son bölümünde Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi sorumlusu İlknur Şen sahneye gelerek tüm davetlilere katılımları için teşekkür etti.

"Şu güzel yavrularımızı burada yaptıklarını ürperti içinde izledim"

Daha sonra sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu davetlilere hitaben bir konuşma yaparak “Şu güzel yavrularımızı burada yaptıklarını ürperti içinde izledim. Çok büyük heyecanla izledim. Ama şunu gördüm; Büyük Önderimizin kurduğu ülkemiz ve Cumhuriyetimizin geleceği güvence altında. Bir alkışlar mıyız onları? Ben bu yavrularımızla belirli günlerde zaman zaman görüşüyorum, oraya gidiyorum. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var onları da bir alkışlayalım lütfen. Bizim Gündüz Çocuk ve Bakımevi aslında kreş 3- 4- 5 yaş arası çocuklarımızın olduğu kreşi yaparken bugün bu noktaya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha devamı da olur. Ama şunu bilmenizi isterim; Eskişehir dâhil özel kreşler dâhil çok donanımlı bir kreşimiz var. Bundan da gurur duyuyorum. Şimdi yönetmelik gereği yaş-ay gruplarında doğum aylarına göre bir sıkıntılar oldu. Kreşimizde şu an burada bulunan çocuklarımız içinde üst sınıfa geçenler ve dediğim gibi ay sıkıntısı olmayacak onu belirtmek isterim. Yeni kayıtlarda da durumu tekrar değerlendireceğiz. Kanuna, mevzuata uygun bir şekilde kimsenin sıkıntı yaşamayacağı şekilde düzenleyeceğiz bunu da belirtmek isterim. Böyle evlatlarımız olduğu için hepiniz gurur duyun lütfen” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu’na konuşmasının ardından Güneş, Yıldızlar ve Gökkuşağı sınıflarının kendi elleriyle hazırladıkları Atatürk resmi ve Türk Bayrağını hediye ettiler.

Daha sonra Başkan Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte minik öğrencilere belgelerini takdim ettiler.