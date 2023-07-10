İstanbul’un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğulları, kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli’de toprağa verildi.

Olay, 8 Temmuz günü Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Meşe Sokak’ta meydana geldi. Aile arasında çıkan miras kavgasında bir şahıs, tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Osman Özkul, Dilek Özkul, Efe Burak Özkul ve Zafer Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Polis, katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Osman Özkul, eşi Dilek Özkul ve oğulları Efe Burak Özkul’un cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Kocaeli’nin Başiskele ilçesine getirildi. Aile fertleri için Barbaros Mahallesi’nde bulunan Ayazma Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından anne, baba ve oğulları Ayazma Kent Mezarlığı’na defnedildi.