Ankara Büyükşehir Belediyesi; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi çalışma şantiyelerinin kapılarını Başkentlilere açıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan yapıları bir bir ayağa kaldırırken, çalışmaların devam ettiği şantiyelerin kapılarını da vatandaşlara açmaya devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Ankara Miras Şantiye Gezileri kapsamında Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışma sahalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ GEZİLER

ABB, tarafından ilki 2022 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen “Ankara Miras Şantiye Gezileri” tekrar başlayacak. İlki 28 Nisan 2023, ikincisi ise 26 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek gezilerin saatleri ise şöyle:

13.30-14.30 arası Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Şantiyesi

14.30-15.30 arası Ankara Kalesi Şantiyesi

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak için düzenlenen gezilerde Başkentliler; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında devam eden restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gezerek, uzman rehberlerden bilgi alıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezilere vatandaşlar, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki formu doldurarak katılabiliyor.