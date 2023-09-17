Anadolu’ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıldönümü kutlamaları başladı.DENİZLİ (İGFA) - 17 Eylül 1176’da Çivril ilçesinde gerçekleşen Miryokefalon Zaferi’nin 847. yıldönümü kutlama programları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliği ile düzenlenen programlarının ilki Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda Prof. Dr. Muharrem Kesik’in sunumu ile Çivril Miryokefalon Zaferi Paneli ile Çivril Fotoğrafları Sergisi düzenlendi. Prof. Dr. Muharrem Kesik’in kaleme aldığı “Myriokephalon 1176” kitabının da tanıtıldığı programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Vural burada yaptığı konuşmada Çivril ilçesinin 1176’da kazanılan Miryokefalon Zaferi ile Anadolu’nun tapusunun alındığı yer olarak tarihteki yerini aldığını söyledi. Verimli toprakları, güzel doğası ve havasıyla Çivril ilçesinin binlerce yıldır insanların yaşadığı bir coğrafya olduğunu anlatan Vural, ilçenin tarihi güzelliklerden bahsederek, tüm hemşehrilerini kutlama programlarına davet etti.

Her savaşa karşı bu ülke dimdik ayakta durdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci ise Miryokefalon Zaferi'nin değerini gelecek kuşaklara aktarmak için bir yol haritası çizdiklerini anlattı. Denizli’nin tarihi bir şehir olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin bu değerlerine sahip çıktıklarını vurgulayan Değirmenci, “Ülkemizin her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış. Malazgirt, Kazıkbeli, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve yakın dönemde yaşadığımız 15 Temmuz gibi vatanımızın varlığına yönelik her savaşa karşı bu ülke dimdik ayakta durdu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

17 Eylül Pazar gününe özel muhteşem programlar

Öte yandan Miryokefalon Zaferi'nin 847. yıldönümü kutlamaları hafta sonu da sürecek. 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te Çivril Tren Yolu Gar Binaları Toplantı Salonu’nda Çivril Miryokefalon Zaferi Paneli ile Çivril Fotoğrafları Sergisi düzenlenecek. 17 Eylül 2023 Pazar günü kutlamaları ise saat 13.00’te Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Kufi Çayı Vadisi’nde saat 14.00’te başlayacak programda, Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak, şehitler için dualar edilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Konseri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, atlı cirit, atlı kılıç kalkan ve geleneksel okçuluk gösterileri yapılacak.

Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Konseri

Moto-cross ve trap atışları yarışlarının yapılacağı programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Kufi Boğazı Zafer Yürüyüşü ve Bisiklet Turu yapılacak. Kutlamaların akşam programı ise Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de devam edecek. Çivril Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterisinin yapılacağı gece Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Türk Halk Müziği Konseri verilecek.