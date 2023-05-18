Gürsu Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, ilçede, Rusya’dan gelen MilitsaBodonava’yı ağırlıyor. Yerel faaliyetlerde gönüllülük yapan Militsa, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen sosyal yardımlarda görev alıyor.BURSA (İGFA) - “Gençlerimizin dünya gençliğiyle iletişim halinde, onların sahip olduğu donanımlarla yetişerek dünya çapında başarılara imza atmalarına destek olmak hedefiyle, gençlerimizin gelişimi için birçok proje ve hizmet gerçekleştirdik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Rusya’dan gelen MilitsaBodonava’yı ilçemizde ağırlamaktan ve kültürel değerlerimizi öğrenmesini sağlayan hizmetlerimizde gönüllü olarak çalışma imkanı sunmaktan mutluyuz. Eurodesk Temas Noktamız koordinasyonunda dahil olduğumuz bu uygulama programlarıyla gençlerimizin de yurt dışında benzer faaliyetlere katılarak farklı ülkelerin kültürlerini tanımlarına olanak sunuyoruz” dedi.

MİLİTSA, GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK

Gençlerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatlarından faydalanmalarını sağlayan Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Gürsu’da, beş ay boyunca gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak olan MilitsaBodonava, Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce yapılan yardım hizmetlerinde görev aldı. MilitsaBodonava’ya, Gürsu Belediyesi’nin sosyal tesislerinde ve farklı noktalarında gönüllü olarak çalışma olanağı sunulacak.

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası Gönüllü Akademisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde; proje yazım ve yürütme teknikleri, paydaş kurum bulma yöntemleri, iyi uygulama örneklerini inceleme olanağı, Avrupa Birliği Erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme, düzenlenen seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanları elde eden gençler, Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen yurtdışı gezilerine katılarak da hem kişisel gelişimlerine ivme katmış hem de ülkemizin kültürünü dünya gençliğine aktararak, ülkemizi temsil etme sorumluluğu kazanmış oluyor.