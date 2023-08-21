Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde plajda gezen vatandaşlar, misina iplerine dolanan martıyı uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Gündal Plajı’nda gezen Taner Gündoğdu ve Ahmet Haşim Çayla, bir martının kıyıda çırpınışlarını fark etti. Kısa sürede martının yanına giden 2 arkadaş, misina iplerinin martının tüm vücuduna dolandığını fark etti. Martıyı kurtarma operasyonu düzenleyen Taner Gündoğdu ve Ahmet Haşim Çayla uzun çabalar sonucu, misina iplerini keserek martıyı kurtardı. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

“Gitmeyişi teşekkürdü sanırım”

Kurtarılan martı, bir süre kıyıda bekledikten sonra uçarak gözlerden kaybolurken, sosyal medyada hesabından vatandaşlara uyarıda bulunan Gündoğdu, “Kıyıda hareket etmeye çalışıyorken fark ettiğimiz martıyı baştan yavru sandık ama yakınlaşınca, tüm vücuduna misina ve balıkçı iğneleri dolandığını fark ettik. Martının bizden önceki şansı, kıyıya çıkabilmiş olmasıydı. Tüm misinaları temizledikten sonra onu bıraktık. Bir süre gitmeyişi bize teşekkürdü sanırım. Kopan oltalarınızı, köpük, gazete gibi şeylere iğneleri takıp hayvanların ulaşamayacakları yerlere bırakınız. Lütfen dikkat edelim” dedi.