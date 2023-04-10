İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen MİSKET (Metaverse İle Sosyal Kazanımlar ve Eğitim Teknolojileri) projesinin tanıtımı İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmî sosyal medya hesaplarından yayınlanarak gerçekleştirildi.

ÇAĞIN GEREKSİNİMLERİNE UYGUN EĞİTİM

MİSKET projesi ile var olan eğitim sitemimizi çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek ve hem ulusal hem de uluslararası eğitim sistemlerinde gerekli güncellemelere ulaşmak hedefleniyor.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Gelecek Onu Tasarlayana Aittir, bu ifadeyi çok isabetli buluyorum." sözlerinin ardından çalışmalara başladıklarını belirterek Milli Eğitim Bakanlığının okullarda arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ile ilgili teknolojik alt yapının kurulması, geliştirilmesi ve eğitimde Metaverse merkezli dijital içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak MİSKET projesine başladıklarını ifade etti. Metaverse’in yalnızca sanal bir dünya olmadığını; artırılmış gerçeklik, dokunsallık ve 3 boyutlu baskı yoluyla fiziksel ve sanal dünyanın buluşturulabildiği bir evreni temsil ettiğini söyledi.

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ali Doğru, projede temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki Matematik, Anatomi, Resim ve Astronomi gibi derslerin artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve 360 derece videodan oluşan Metaverse teknolojisi ile işleneceğini belirtti. Bu sayede öğrencilerin konuyla doğrudan etkileşim sağlayarak zenginleştirilmiş bir eğitim ortamında bilgiyi yapılandırdıklarını, yoğunluklu olarak teorik işlenen derslerdeki bilgilerin pratiğe dökülmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

GELECEĞİ BİZİM ŞEKİLLENDİRMEMİZ GEREK

“Geleceği beklemek yerine geleceği bizim şekillendirmemiz gerek.” diyen Ali Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Misket projemizin birçok alt dalı bulunmaktadır. Projemiz ile Özel Eğitime gereksinim duyan öğrencilerimiz için de farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Örneğin, evde eğitim alan öğrencilerimize yönelik akademik içeriklere ek olarak sosyal içerikli programlar geliştirerek onların akranları ile iletişim kurabilecekleri ve hatta onlarla birlikte basketbol, tenis gibi oyun oynayabilecekleri, konserlere katılabilecekleri ortamlar sunmayı planlıyoruz. Yine, Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda projemizin ilerleyen aşamalarında Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nin içerik üretme konusunda projemize dâhil olmalarını planlıyoruz. Dijital pazardaki içeriğin büyük bir kısmı yabancı menşeli ve bu pazarda Türkiye’nin pazar payını da artırabilecek bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz.”

Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Erasmus+ başvurusu da yaptıklarını belirten Ali Doğru, “MİSKET projemizin yaygınlaştırma faaliyetlerinden biri olan Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) projesi başvurusunu tamamladık. Proje kapsamında İspanya, Polonya, İtalya ve Portekiz‘den ortaklarımızla birlikte Sanal gerçeklik teknolojileri ile dil öğretimini hedef alan Metaverse in Language Education (MILE) isimli projemizi geliştirdik.” dedi.

SEHER YAŞA