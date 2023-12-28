Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde asayiş sorumlusu Eymen Coli'yi Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2013 yılında Suriye'de örgütsel faaliyetlere katılan Coli, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetlerine de aktif bir şekilde katıldı. Bölgedeki ailelere karşı acımasız tavrıyla bilinen Coli'nin, Barış Pınarı Harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara girdiği belirlendi. Terörist Coli'nin güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği tespit edilerek, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, saha ajanlarından elde ettiği istihbarat sonuçlarına dayanarak, terörist Coli'nin örgütün sözde asayiş sorumlusu olduğunu belirledi ve operasyon için harekete geçti. Kamışlı'da düzenlenen operasyon neticesinde terörist Coli etkisiz hale getirildi.