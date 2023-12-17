Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı etkisiz hale getirmek üzere Suriye'nin Deyr Ez Zor bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir kez daha terörle mücadelede önemli bir başarı elde etti. PKK/YPG Suriye Silahlı Konsey üyesi ve Suriye/Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olan Roni Velat kod Şirvan Hasan, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın sıkı takibi sonucunda operasyon düzenlendiği sırada etkisiz hale getirildi.

Terörist Şirvan Hasan, Türkiye'deki örgütsel faaliyetleri ve Suriye'deki kritik konumu nedeniyle MİT'in sürekli gözetimi altındaydı. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde, 05 Aralık 2023 tarihinde Deyr Ez Zor'da gerçekleştirilen nokta operasyonla Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki bu terörist, etkisiz hale getirildi. PKK/YPG, Roni Velat kod Şirvan Hasan için düzenlenen operasyondan sadece iki gün sonra Deyr Ez Zor'da sözde askeri bir tören düzenleyerek propaganda yapmaya çalıştı.

Roni Velat kod Şirvan Hasan, 1997 yılında Suriye'den örgüte katıldıktan sonra Irak/Kandil bölgesinde faaliyet gösterdi. Ardından Türkiye'ye geçiş yaparak 2010 yılında PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grupları'na katıldı. Giresun ve Sivas kırsalında faaliyetlerde bulunan Hasan, 2011'de Tokat kırsalına geçti. 2012 yılında Trabzon/Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen saldırıda yer alarak üç askerin yaralanmasına sebep oldu.

Tunceli kırsalında faaliyet gösterdiği 2013 yılında Suriye'ye geçen Hasan, özellikle Deyr Ez Zor bölgesinde önemli görevler üstlendi. 2020'de Deyr Ez Zor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de ise Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı olarak atanarak örgüt içinde yükseldi.