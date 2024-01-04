MİT, Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almayı sürdürüyor.

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Irak Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye’ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi.

MİT’in saha ajanları Irak’ta PKK/KCK’nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet’in yerini belirledi. MİT'in nokta operasyonuyla Sadık Şeyh Ahmet öldürüldü.

Suriye’de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye’ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye’ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye’de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.