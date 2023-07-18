Ankara'nın Mamak ilçesindeki Makinme ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kayaş Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.ANKARA (İGFA) - Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda saat 10.56 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Bakan Yerlikaya: Ekiplerimiz bölgede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1681235019451228160

Bu arada Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dilerken, patlamanın olduğu yerde tüm çalışanların uzaklaştırılarak güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Kayaş Caddesi'ndeki MKE fabrikasında çıkan yangına ekiplerin anlık olarak müdahalede bulunduklarını belirterek, ormanlık alana da sirayet eden yangını kontrol altına almak için MKE ekipleriyle birlikte söndürme çalışmaların sürdüğünü duyurdu.