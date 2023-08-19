Makine ve Kimya Endüstrisi Bayileri ve İş Adamları Derneği’nin (MKEBAYİDER) olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Mustafa Öztürk Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel merkezi Ankara’da olan MKEBAYİDER’in Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Derneğin, Ankara’da bulunan merkezinde gerçekleştirilen genel kurula katılım yoğun oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda; yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin ve etik kurulu seçimleri yapıldı. Genel kurul seçimine tek aday olarak giren Mustafa Öztürk ve listesindeki yönetim kurulu, üyelerin oyunun tamamını aldı. Ayrıca genel kurulda üyelerin, ticari ve mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunların çözüm yolları ile ilgili de özel bir komisyon kurularak çalışma yürütmesi kararı alındı.

Seçimi değerlendiren Öztürk, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler de verdi. MKEBAYİDER’in kar amacı gütmeyen sosyal ve ekonomik bakımdan da hiçbir kurum, kuruluşa bağlı olmayan müstakil ve mesleki dayanışma derneği olduğunu belirten Mustafa Öztürk, “Derneğimizin yol haritası, gerek Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. gerekse harici olarak özel üretim firmalarının ürettiği ve ithal ettiği mühimmat ile ürünlerin mevzuatlar çerçevesinde ticaretini yapan bayilerle bu alanda faaliyet gösteren iş adamlarını bir çatı altında toplayarak, birlik ve beraberliği sağlamak. Devlete vergi anlamında katkı sağlayan ürünleri üreterek savunma sanayimizin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.