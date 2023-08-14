Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, kavurucu yaz sıcaklarında Antalya’nın yüksek kesimleri ve yaylalarına çıkan vatandaşlara saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil Kuaför Tırı, Antalya’nın kırsal bölgelerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Özellikle berber ve kuaför bulunmayan mahallelerde vatandaşların ayağına giden Mobil Kuaför Tırı, yaz aylarıyla birlikte Antalya’nın yüksek kesimleri ve yaylarına çıkan vatandaşların büyük bir ihtiyacını karşılıyor.

KUAFÖR HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYOR

Demre, Finike ve Kaş’ın yaylalarında vatandaşların saç kesimi ve kişisel bakımları yapılıyor. Mahallelerinde berber bulunmayan ve yaz aylarıyla birlikte nüfusun arttığı yayla köylerinde hizmet veren mobil kuaför ile hizmet vatandaşın ayağına kadar gidiyor. Mobil kuaför ile özellikle kadınlar saç kesimi ve kişisel bakımlarını yaptırarak, ilçeye inmek zorunda kalmıyor. Mobil kuaför, hasta ve yaşlı vatandaşların da evlerine kadar giderek, saç kesimleri yapılıyor.

VATANDAŞ MEMNUN

Yaz aylarında Antalya’nın yaylalarına giden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kuaför hizmetinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Mobil Kuaför TIR’ından Demre ilçesi Belören-Köşkerler-Yavu-Davazlar-Gürses ve Kapaklı’da 144, Finike İlçesi Gökbük-Ernez ve Yazır’da 152, Kaş ilçesi Yayla Kılınçlı-Çamköy-Yayla Palamut- Yayla Çavdır ve Yayla Bezirgan’da 201, Kumluca İlçesi Kuzca- Karagöl Yaylaları 127, Kemer ilçesi Beycik 45, Elmalı ilçesi Hacı Yusuflar-Macun-Eski Hisar ve Ovacık’da 181 vatandaş yaralandı. Kuaför hizmetini ayağına kadar alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir imkan sunmasından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.