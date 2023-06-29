Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ücretsiz şekilde hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda hizmet veren mobil mezbahalar, vatandaşların Kurban vecibelerini yerine getirmesinde büyük kolaylık sağladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, vatandaşa ücretsiz şekilde hem sağlıklı hem de hijyenik koşullarda hizmet veren mezbahalar, vatandaşların Kurban vecibelerini yerine getirmesinde büyük kolaylık sağladı.

Erdemli, Gülnar, Anamur, Mut ve Çamlıyayla olmak üzere 5’i yerleşik olan kesimhanelerin yanı sıra; Erdemli’de 2, Silifke’de 1, Gülnar’da 1, Mut’ta 1, Aydıncık’ta 1, Bozyazı’da 1, Akdeniz’de 1, Toroslar’da 1, Yenişehir’de 1, Mezitli’de 1, Tarsus’ta 6, Yakaköy’de 1 olmak üzere 18 mobil mezbaha, vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

“Dini vecibeleri sağlıklı ve hijyenik koşullarda gerçekleştiriyoruz”

Kurban Bayramı boyunca vatandaşa hizmet etmek için hazır olduklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu “İl genelinde 250 personelimiz ve 23 kesim noktamızla kurban bayramında da vatandaşlarımıza hizmet etmek için hazır bulunmaktayız. Personellerimiz burada dini vecibelere uygun olacak şekilde, sağlıklı ve hijyenik koşullarda ücretsiz şekilde kesim yapmaktadır” diye konuştu.

Kurban kesim ritüelleriyle ilgili bilgiler veren Şahutoğlu, “Vatandaşlarımız hayvanlarının vekaletini bize verdikten sonra mobil ünitelerimiz ve mezbahalarımızda kesimlerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kesilen etler parçalanıp, ayrı ayrı poşetlenerek vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Burada amacımız, vatandaşlarımıza kurban kesimi hizmeti sunarken dini ödevlerimizin gerekliliklerini hijyen kurallarına uygun olacak şekilde gerçekleştirmek. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun” dedi.

Vatandaşlar sunulan hizmetlerden oldukça memnun

Sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlarını kestirdiğini söyleyen İbrahim Aslanyürek, “Kurban kesimi hizmetinden çok memnun kaldım, Allah razı olsun” dedi.

Mobil kesimhanelerden faydalanan Soner Ateş ise, “Mobil üniteler olmadan önce mezbahalarda gitmek zorunda kalıyorduk” diye konuştu.

Kurban kesiminin sistemli bir şekilde gerçekleştiğini ve mobil ünitelerin büyük kolaylık sağladığını belirten Emrah Özkan, “Belediyemize güvendiğimiz için, kurbanlarımızı burada kestirdik” dedi.

Mobil ünitelerde hızlı bir şekilde kurban hizmeti aldıklarını ifade eden Mahmut Özen, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, çok önemli işlere imza atarak, vatandaşlarına büyük hizmetler veriyor” şeklinde konuştu.

Mezbahaların hijyen koşullarının yeterli olmasından memnun olduğunu dile getiren İsmail Özdemir, “Üç komşumuzla beraber geldik. Belediyemiz böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz” dedi.