Akıllı telefon markası realme, mobil oyun için tasarlanan realme 11’i tanıttı.

Akıllı telefon markası realme, mobil oyun severleri heyecanlandıracak realme 11 ailesinin yeni üyesi realme 11’i piyasaya sürdü. Yapılan açıklamaya göre cihaz; güçlü işlemcisi, geniş RAM kapasitesi ve ultra hızlı şarj özellikleri ile segmentinin öncü telefonu olma özelliğini taşıyor.

Gelişmiş işlemci üstün performans

Helio G99 Gaming Yonga Seti tarafından desteklenen 8 çekirdekli işlemci, realme 11’i oyun performansında sınırları zorlayan bir cihaz haline getiriyor. Yüksek çözünürlüklü oyunlar için akıcı grafikler ile ideal bir deneyim sunan bu işlemci, mobil oyun tutkunlarına yeni bir standart sundu.

Geniş RAM kapasitesi

Cihaz, 8+8 16GB’a kadar dinamik RAM kapasitesi ile en gelişmiş oyunları bile sorunsuz bir şekilde oynayabilmenin yanı sıra, çoklu görevler arasında hızlı geçiş yapma imkanı da sağlayarak oyun deneyimini zenginleştiriyor.

Ultra hızlı şarj ile oyuna devam

Verilen bilgilere göre cihaz, uzun oyun seansları arasında kısa molalar vermek isteyen oyuncular için 67W SUPERVOOC şarj teknolojisi ile sadece 17 dakikada yüzde 1’den yüzde 50’ye şarj olabilme özelliğini sunuyor.