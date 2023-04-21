Mobil uygulamaları pazarı teknolojinin gelişmesine paralel olarak büyümesini aralıksız sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA9 - Mobil uygulama pazarının 2026 yılına kadar 614 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, burada asıl gelir modelinin uygulama için satın almalar olduğunu söyledi.

Google Play’deki uygulamaların yüzde 97, App Store’daki uygulamaların ise yüzde 94 oranında ücretsiz bir şekilde indirildiğine dikkat çeken Kaplan “Uygulamaların kullanıcılar tarafından daha çok kullanılması için karşımıza çıkan önemli dijital pazarlama stratejileri var. Biz de Dijital Pazarlama Okulu olarak bu stratejileri mobil uygulama müşterilerimize uyguluyor ve maliyetlerini düşürerek daha yüksek kitlelere ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri haline gelen mobil uygulamalar, her geçen gün daha büyk bir ekonomi haline geliyor. Gelir anlamında en büyük sektörlerden biri haline gelen mobil uygulama pazarı, 2022 yılını 451 milyar dolarlık bir gelir ile kapattı. Yapılan araştırmalara göre mobil uygulama pazarı, önümüzdeki yıllar içinde de hızla büyümeye devam edecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, mobil uygulama pazarının 2026 yılına kadar 614 milyar doları aşacağını söyledi.

Mobil kullanımların her geçen gün artmasıyla birlikte günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri haline geldiğini vurgulayan Yasin Kaplan, “Özellikle metaverse, NFC ve yapay zeka gibi kavramların hayatımıza girmesiyle birlikte mobil uygulama pazarının da bu yeni teknolojilere evirilip uyumlu hale geleceğini görüyoruz” dedi.