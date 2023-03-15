Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara Mobilimo AVM Avukatı Ali Doğan cevap verdi.

Yazılı bir açıklama yapan Avukat Ali Doğan, “14.03.2023 tarihinde Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mobilimo AVM'yi suçlayan açıklamalar yapılmıştır. İnegöl MOBİLİMO Avm ve MOBİLİMO markalarının kullanım hakları müvekkilim Rıza Yılmaz'a aittir. Mobiliyum Avm yönetimi, markanın sahibi olmayan ilgisiz bir tarafa dava açmış olup, davalı taraf davaya cevap vermeyip kendini savunmadığı için böyle bir karar çıkmıştır. Rıza Yılmaz davadan ve sonuçtan 14.03.2023 tarihinde haberdar olmuştur. Mobilimo marka sahibi Rıza Yılmaz'dır. Onun muvaffakatıyla kullanan ise müvekkilim AVM dir. Ne AVM'mize ne de Rıza Yılmaz'a karşı açılmış herhangi bir dava yoktur. Karşı karşıya 2 komşu AVM'yiz. Bir hak iddiası varsa bize bildirilebilirdi. Gelip bize bildirebilecekken sosyal medya yoluyla bizleri, AVM'yi ve AVM esnafımızı rencide edecek gayri ahlaki bir tutum sergilenmiştir. Mobiliyum AVM İnegöl'ün değerlerinden kişilerin üstünde bir markadır bu tarz bir üslup ile idare edilmeye layık değildir. Mobilimo, İmotim ve Mobiliyum birlikteliğinden doğan mobilya vadisi Türkiye'de hatta Dünya'da bilinir olmuştur. Mobilya vadisi bu sorunları basitçe görüşerek çözebilecekken sosyal medya yoluyla hakaret edebilen yöneticilerden daha iyilerine layıktır.”