İnegöl’de bulunan Mobiliyum ve Mobilimo arasında gerçekleşen marka tartışması hakkında açıklamalarda bulunan Mobiliyum Avm yönetim kurulu Başkanı Talha Timur Han “Yaptığım açıklamalar akabinde tarafıma cevaben bugün görsellerini gerek basın gerekse sosyal medya hesaplarından paylaştıkları, alınan marka patentlerinin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı sonrası bir hükmünün kalmadığını belirtti.”

İnegöl’ün ilk mobilya AVM’si olan Mobiliyum AVM’nin karşı kısmında faaliyet gösteren ismi, logosu ve tabela renk görseli bile Mobiliyum’a benzetilen Mobilimo AVM yönetiminin bugün yaptığı açıklama sonrası Mobiliyum Avm Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han bir açıklama yaptı.

*YARGITAY ÜST KURULUNUN ALDIĞI KARAR*

Türk adalet sisteminde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan daha bir üst kurul ve karar merci olmadığını belirten Talha Timur Han “Yapılan açıklama kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Adli Yargılamanın en üst karar mercii olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararın tarihine bakıldığında 28.12.2022 olduğu görülmektedir. Verilen karar 18 Yüksek hakimin oybirliği ile alınmış olup, bu karar niteliği itibariyle kesindir. “ dedi.

*MARKA PATENTİ DÜŞECEK*

Yargıtay hukuk kurulu kararı sonrası Mobilimo ismi marka patentinin düşeceğini ve kullanılamayacağını söyleyen Talha Timur Han “Karar içerisinde açık bir şekilde “Mobilimo” markasının tescilli markalarımız ile iltibas oluşturduğu ve ihlal teşkil ettiği hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konmuştur. Bu onama kararı neticesinde “Mobilimo” markası Türk Patent ve Marka Kurumu sicilinden terkin edilecektir. “

*KÖTÜ NİYETLİ DAVRANIŞLAR*

Mobilimo markası hakkında ortaya sunulan patent örneklerinin bir hükmünün kalmadığını söyleyen Talha Timur Han “Karşı tarafça ileri sürülen görüş ve kanaatler Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararından önceki tarihli olup, şu an itibariyle herhangi bir hükmü kalmamıştır. Kötü niyetli bir şekilde gerçekleştirilen bahse konu işlemler ile ilgili olarak da gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. “

*HUKUKA AYKIRI İŞLEMLERDE BULUNMAYIZ*

Hukuka aykırı işlemlere müsaade etmeyeceklerini belirten Talha Timur Han “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür açıklamalara itibar edilmemesini, kooperatifimizin hukuka aykırı iş ve eylemlere bundan önce müsaade etmediği gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceği önemle duyurulur.”