İnegöl girişinde bulunan Mobiliyum ve Mobilimo AVM arasında gerçekleşen marka davası sonuçlandı.

Marka, isim ve logo renklerinden dolayı tüketicilerin yanılabileceği gerekçesi ile dava açtıklarını bu davayı kazandıklarını belirten Mobiliyum AVM yönetim kurulu başkanı Talha Timur Han yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ortak aklı masaya koyarak, İnegöl’e nasıl daha fazla yerli ve yabancı müşteri getirebiliriz? Bunu konuşmak, istişare etmek ve tecrübe paylaşımıyla ortak noktada buluşmak yerine, sadece MOBİLİYUM AVM Üyelerinin ortaya koyduğu maddi ve manevi emeklerin karşılığında, İnegöl’e getireceği müşterilerden ben nasıl pay alırım üzerine kurulmuş. İsim, logo ve tabela renk benzerliği ile yola çıkılmış bir *EMEK HIRSIZLIĞI zihniyetinin (MOBİLİMO Avm); 3 yıldır hukuk nezdinde bıkmadan, usanmadan ve yılmadan vermiş olduğumuz mücadelemiz neticesinde *T.C. YARGITAY HUKUK KURULU’nun almış olduğu kararla bugün nasıl çökmüş olduğuna şahit olduk. Vicdanların, hakkın ve aklın kabul etmediği bu vb. davranışların hiçbir zaman kabul görmediği, algının değil çalışarak, emek vererek, maddiyat ve bedeller ödeyerek, zahmetle alın teriyle, mücadele karşılığında gelen başarı ve bereketin hem Allah katında, hem de kul nezdinde ne denli önem arz ettiğini bilen tüm emektar üretici ve mağazacı meslektaşlarıma selam olsun. En hassas TERAZİNİN VİCDANIMIZ OLDUĞUNU tekrar bu vesile ile bildirmek isterim..."